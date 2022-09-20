Улан-Удэ, , 06:56 — REGNUM Депутат Народного хурала Бурятии Оксана Бухольцева, переехавшая в ДНР и устроившаяся на работу в местную школу, прокомментировала обстрелы Донецка со стороны ВСУ. По её словам, когда она слышала новости из Бурятии, то всё происходило «где-то там, далеко», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Обстрел Донецка 17 сентября 2022 г. Ярослав Громов © ИА REGNUM

В какой-то момент она поняла, что может помочь жителям Донбасса, поскольку есть и силы, и образование.

«И вот я в Донецке. Сколько нахожусь здесь, столько бомбят город. Сегодня с утра четыре пары. Громыхает. В перерыве между парами посмотрела последние сводки. Бомбят остановки, рынок, магазины. Места, где находится много простых мирных дончан. И скорее всего каждый из них, так же как и я думает, что это кого-то коснётся, но только не его», — пишет депутат.

Один из самых кровавых артналётов произошёл 19 сентября. В результате обстрела киевских войск на площади Бакинских комиссаров погибли сразу 13 мирных жителей. Оксана Бухольцева описывает своё состояние от увиденного, от убитой женщины.

Оксана Бухольцева Щемит, першит, слёзы на глазах. За что? Почему? Ответ банальный. Предсмертная агония укронацистов: проигрывая в войне, остаётся напоследок закошмарить мирное население. Но как такое возможно в век борцов за права всех и вся? Вот он мир двойных стандартов. Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Ps. В новостях один из военных сказал: «Раз наши деды не добили фашистов, значит их добьём мы!» Ребята, добейте!

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