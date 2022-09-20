«Предсмертная агония нацистов» — депутат об обстрелах Донецка
Улан-Удэ, 20 сентября, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Депутат Народного хурала Бурятии Оксана Бухольцева, переехавшая в ДНР и устроившаяся на работу в местную школу, прокомментировала обстрелы Донецка со стороны ВСУ. По её словам, когда она слышала новости из Бурятии, то всё происходило «где-то там, далеко», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В какой-то момент она поняла, что может помочь жителям Донбасса, поскольку есть и силы, и образование.
«И вот я в Донецке. Сколько нахожусь здесь, столько бомбят город. Сегодня с утра четыре пары. Громыхает. В перерыве между парами посмотрела последние сводки. Бомбят остановки, рынок, магазины. Места, где находится много простых мирных дончан. И скорее всего каждый из них, так же как и я думает, что это кого-то коснётся, но только не его», — пишет депутат.
Один из самых кровавых артналётов произошёл 19 сентября. В результате обстрела киевских войск на площади Бакинских комиссаров погибли сразу 13 мирных жителей. Оксана Бухольцева описывает своё состояние от увиденного, от убитой женщины.
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