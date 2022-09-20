Пекин, 20 сентября, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное письмо Международному форуму по устойчивым и стабильным промышленным цепочкам и цепочкам поставок, сообщает 19 сентября газета China Daily.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

Форум открылся в тот же день в Ханчжоу, столице провинции Чжэцзян. В своем письме Си Цзиньпин отметил, что поддержание устойчивости и стабильности глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок является жизненно важной гарантией содействия развитию мировой экономики и служит общим интересам людей во всем мире.

Китай будет неуклонно обеспечивать, чтобы промышленные цепочки и цепочки поставок были общественными благами по своей природе, обеспечивать безопасность и стабильность своих промышленных цепочек и цепочек поставок, предпринимать конкретные действия по углублению международного сотрудничества в области промышленных цепочек и цепочек поставок и обеспечивать, чтобы люди всех стран разделяли плоды развития, сказал Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что Китай готов сотрудничать с другими странами, чтобы воспользоваться новыми возможностями, предоставленными новейшей научно-технической революцией и промышленными преобразованиями, и построить глобальную промышленную систему и систему поставок, которая была бы безопасной, стабильной, бесперебойной, эффективной, открытой, инклюзивной и взаимовыгодной.

Форум проводится совместно Министерством промышленности и информационных технологий, Национальной комиссией по развитию и реформам КНР, Министерством транспорта Китая, Центром исследований в области развития при Госсовете КНР и Народным правительством провинции Чжэцзян.