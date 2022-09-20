Пекин, 20 сентября, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Китай построит крупнейшую в мире систему национальных парков, а план размещения этой системы будет опубликован в ближайшее время, сообщил высокопоставленный китайский чиновник, передает 20 сентября газета China Daily.

Панда

Заместитель главы Национальной администрации лесного хозяйства и пастбищ Китая Ли Чунлян заявил на пресс-конференции, что план разрабатывается в соответствии с требованиями построения системы с наибольшим масштабом защиты, самыми разнообразными географическими особенностями и самой высокой природоохранной ценностью в мире.

«Мы будем поощрять местных жителей, живущих вокруг парков, принимать участие в охране окружающей среды, просвещении о природе и услугах экотуризма. Это принесет им реальную пользу и усилит их представление о национальных парках, принадлежащих народу», — сказал Ли.

В соответствии с планом, который был инициирован администрацией в 2019 году, около 50 районов были отобраны в качестве кандидатов на создание национальных парков. Ожидается, что парки займут 10% территории страны и защитят более 80% ключевых охраняемых государством видов диких растений и животных и мест их обитания.

В октябре Китай объявил о создании своей первой группы из пяти национальных парков, занимающих общую площадь более 230 000 кв км и содержащих почти 30% ключевых наземных видов дикой природы страны. С момента своего создания парки добились успехов в области охраны окружающей среды и видов.

Национальный парк больших панд в провинциях Сычуань, Шэньси и Ганьсу соединяет места обитания панд, которые первоначально принадлежали 73 природным заповедникам. По словам Ли, около 72% диких панд страны находятся под охраной парка.

Национальный парк тигров и леопардов Северо-Восточного Китая в провинциях Цзилинь и Хэйлунцзян разблокировал каналы миграции диких животных. С 2017 года численность амурских тигров в парке увеличилась с 27 примерно до 50, в то время как численность амурских леопардов выросла с 42 до 60.

В национальном парке тропических лесов Хайнаня за последние два года к дикой популяции добавились три хайнаньских гиббона, в результате чего их общее число достигло 36.