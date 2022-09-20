Париж, 20 сентября, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Французский журналист Тьерри Волтон опубликовал статью в издании Le Figaro, в которой он обвиняет Советский Союз и Россию в конфликтах, вспыхивающих на постсоветском пространстве. Читатели газеты в комментариях к публикации выразили свое недовольство позицией автора.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Антироссийская пропаганда

Волтон считает, что российская спецоперация на территории б. УССР началась во многом из-за «страха» Москвы перед «распространением свободы» со стороны Киева. Кроме того, по мнению журналиста, именно «крайняя занятость» России в борьбе с бандеровцами якобы привела к тому, что другие бывшие советские республики вновь начали «выяснять отношения» между собой.

Ряд комментаторов указали автору статьи, что вина в происходящем лежит не на российской стороне, а на США. Пользователь с именем Diogene отметил, что Соединенные Штаты сеют нестабильность повсюду, и на постсоветском пространстве Вашингтон хочет «расставить своих пуделей на руководящих постах», как это было в Евросоюзе.

Читатель Curieux написал о том, что США стремятся «поджечь Россию по всему периметру», понимая, что конфликт в б. УССР и антироссийские санкции не дают желаемого Вашингтоном эффекта. Еще один комментатор — Papang13 — подчеркнул, что «настоящей империей», которая решает за другие страны, является не РФ, а ЕС. Он подчеркнул, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, а также еще ряд брюссельских чиновников, диктуют свою волю всему Евросоюзу.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября глава Центра оборонных исследований Эстонии Индрек Канник заявил, что Азербайджан напал на Армению, понимая, что Россия пока занята спецоперацией на территории б. УССР.