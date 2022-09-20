20 сентября 2022 | Время чтения 4 мин

Анастасия Степанова, , 07:32 — REGNUM На что похожа российская эстрада, все эти селебрити, звёзды и звездульки, если отбросить иностранные слова? По мне так большинство — на ряженых скоморохов. И вот эти «скоморохи», заработавшие миллионы на развлечении публики, распахивая ногой дверцы Rolls-Royce, заявляют вдруг, что они вернулись из своих зарубежных вояжей порядок наводить в наших головах (!!!). А зачем вернулись-то? Поторговать лицом, пополнить кошелек. Это в России они какие-никакие, а «звёзды», а там — простые туристы или пенсионеры, имя которым легион. ИА REGNUM решило выяснить, на чём же зарабатывает одна из эстрадных певиц — 73-летняя Алла Пугачёва, которая, недавно вернувшись из Израиля, сделала ряд скандальных заявлений.

Питер Брейгель Старший. Два шута, забавляющиеся шутовскими жезлами. 1562

После признания иноагентом её мужа — шоумена Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Пугачева устроила публичное шоу — обнародовала заявление, в котором попросила Минюст зачислить её в реестр иностранных агентов и раскритиковала специальную военную операцию РФ на территории б. УССР. В соцсетях разразились критикой в адрес бывшей примадонны, предложив знакомый и проторенный ею и многими участникам шоу-бизнеса путь: «чемодан, вокзал, заграница».

Покрикивая из зарубежья в адрес России, все эти «звёзды» и их прихвостни, впрочем, не забывают сохранять активы по «месту прописки».

Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) (сс) Okras

Активы Пугачёвой

У 73-летней Аллы Пугачёвой в России также имеются как минимум два действующих актива.

С 6 мая 1998 года она является индивидуальным предпринимателем в области художественного творчества. Данное ИП (ранее — индивидуальное частное предприятие «Алла») упоминается в 22 товарных знаках, среди которых «Баронесса фон Орбах», «Алла», «Кристина», «Филипп», «Примадонна», «В гостях у Аллы», «Алла ищет таланты» и прочие.

У знака «Баронесса фон Орбах» есть занимательная предыстория.

Некоторое время назад в СМИ стали муссировать слух, что отец дочери Пугачёвой — Кристины Орбакайте якобы имеет право на титул литовского барона и якобы оный перешёл к Кристине по наследству. В ноябре 2001 года в «Комсомольской правде» вышел комментарий Орбакайте, из которого следовало, что в Литве у неё много родственников, от своих литовских корней она не отреклась. Она заявила, что её дед — «немецкий барон фон Орбах», который «был настолько патриотом Литвы, что даже изменил свою фамилию на Орбакас и принял литовское гражданство».

«Вот и я сейчас хочу получить литовское гражданство», — цитировала КП слова Орбакайте в 2001 году.

В том интервью Орбакайте называет Литву своей второй родиной.

Алла Пугачева (сс) Админитсрация президента России

Возвращаясь к активам Пугачёвой.

Ей также принадлежит ООО «АБП», созданное в июне 2010 года. Директор — Елена Чупракова, которая была руководителем и совладельцем ещё и другого актива певицы (ликвидированного в 2011 году) — ООО «Алла Арт».

По данным базы «Контур. Фокус», за 2015, 2017 годы компанией «АБП» была предоставлена нулевая отчётность, а выручка за 2021 год снизилась на 68%, за 2020 год — на 86%. Выручка компании за 2021 год составила всего 3,2 млн рублей.

В той же базе Пугачева ранее фигурировала как учредитель туристического АО «Карай-Эко» в Астраханской области (рыболовно-охотничья база «Карай»). Соучредителем также был указан фонд госимущества Астраханской области. Актуальных данных по владельцам базы в открытых источниках нет.

Если судить по анализу вышеуказанных активов, то состояние кошелька примадонны печально. А ведь после её последних заявлений могут и на концерты в России больше не пригласить, а за границей она вряд ли будет представлять такой широкий интерес для публики. Там она просто ещё одна пенсионерка из России.