Кемерово, 20 сентября, 2022, 06:42 — ИА Регнум. В Кемеровской области перед судом предстанут участники организованной группы, которые обворовали угольное предприятие более чем на 12,5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

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Установлено, что организатором всего был 32-летний горнорабочий, который привлёк в ОПГ сотрудников шахты, работников частной охранной организации и водителей подрядной фирмы — всего десять мужчин и двух женщин.

Они подделывали товарные накладные, получали на складе запчасти и вывозили их с территории предприятия для продажи. Вырученные деньги участники делили между собой.

По данным ведомства, в зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении десяти краж. Лидеру группы помимо этого инкриминируется легализация преступных доходов. Он уже дал показания и заключил досудебное соглашение. Уголовное дело участников ОПГ направлено в суд.