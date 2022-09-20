Горно-Алтайск, , 06:36 — REGNUM Глава Республики Алтай Олег Хорохордин назвал излишне резким и преждевременным повышение тарифов на пассажирские перевозки в Горно-Алтайске и Майминском районе. Об этом он написал в своём телеграмм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Первоначально в соцсетях распространились слухи о повышении цен. 19 сентября на совещании в правительстве комитет по тарифам подтвердил главе региона, что своим приказом поднял тариф сразу на 3 рубля.

«Считаю такое резкое повышение (сразу на 13-15%) преждевременным. Поручил в оперативном порядке отменить соответствующий приказ комитета. Если необходимость в увеличении тарифа действительно есть, прошу представить все соответствующие расчёты и документы», — отметил он.

Пока все обоснования будут изучаться, тарифы за проезд в городском общественном транспорте останутся на отметке в 20 рублей, в пригородном — 22 рубля. Окончательное решение будет принято с учётом мнения Союза автопредпринимателей.