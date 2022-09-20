Лондон, 20 сентября, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Великобритания планирует в 2023 году выделить на оказание военной помощи режиму Зеленского не менее 2,3 млрд фунтов стерлингов ($2,63 млрд). Об этом 20 сентября сообщает газета Financial Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лиз Трасс

По данным издания, о выделении для нужд Киева в 2023 году суммы, которая будет не меньше, чем Лондон уже потратил в текущем году, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявит во время запланированного на этой неделе выступления на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По официальным данным, с начала года Великобритания уже выделила только на военную помощь киевскому режиму порядка 2,3 млрд фунтов, уступая в этом лишь Соединённым Штатам. С учётом экономической и гуманитарной помощи, достигшей 1,5 млрд фунтов ($1,8 млрд), общий объём «вложений» Лондона в киевских нацистов в этом году уже достиг 3,8 млрд фунтов ($4,6 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что истребители-бомбардировщики F-16 могут быть фактически переданы нацистскому киевскому режиму через два-три года после принятия Соединёнными Штатами политического решения об их поставке.