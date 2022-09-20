Гуйян, Китай, , 06:30 — REGNUM Трое чиновников из Гуйяна, столицы китайской провинции Гуйчжоу, были наказаны за дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 27 человек, сообщило правительство провинции, передает 20 сентября газета China Daily.

Двадцать семь человек погибли после того, как в провинции 18 сентября перевернулся автобус, перевозивший людей на карантин по COVID-19, и команда медицинских специалистов прилагает все усилия для лечения оставшихся 20 пассажиров.

Секретарь парткома Юньяньского района Гуйян Чжу Ган, член Постоянного комитета Юньяньского районного комитета партии и руководитель специальной группы по карантину и переводу людей в округе Сун Чэнцян и заместитель секретаря парткома и политический комиссар Юньяньского отделения бюро общественной безопасности Гуйяна Сяо Линъюнь, были задержаны для проведения проверки.

Провинция и город проводят углубленное расследование дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на скоростной автомагистрали в автономном округе Санду-Суй, а соответствующие ответственные лица будут решительно привлечены к ответственности в соответствии с законом и нормативными актами.

Национальная комиссия здравоохранения и провинция направили 32 медицинских эксперта, специализирующихся в таких областях, как интенсивная терапия, нейрохирургия и торакальная хирургия, в больницы в Цаньань-Буи-Мяоском автономном округе, где произошел несчастный случай, сообщает Eyesnews, филиал Guizhou Daily.

По словам вице-мэра Гуйяна Линь Гана, автобус перевозил людей из столицы провинции Гуйян в карантинный отель в уезде Либо, когда рано утром 18 августа он перевернулся на бок на скоростной автомагистрали. Линь публично извинился за несчастный случай на пресс-конференции вечером того же дня.

По его словам, помимо водителя и еще одного работника автобуса, все люди являются жителями района Юньян в Гуйяне, которых перевозили для помещения под медицинское наблюдение в связи с эпидемией COVID-19 в провинции. По словам Линя, причина аварии будет тщательно расследована, а виновные будут привлечены к ответственности и строго наказаны в соответствии с законом. По его словам, будет проведена комплексная проверка транспортных рисков, связанных с перевозкой людей на карантин, чтобы предотвратить подобные несчастные случаи.