Новосибирск, , 06:28 — REGNUM В Новосибирске суд изменил меру пресечения руководителю строительной компании «Агросервис» Сергею Григорьеву — с домашнего ареста на заключение под стражу. Предпринимателя подозревают в особо крупном мошенничестве.

СИЗО Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Основанием послужило нарушение им условий домашнего ареста: предприниматель отклонился от согласованного маршрута от дома до больницы, оказавшись на другом конце города. Сотрудникам правоохранительных органов бизнесмен объяснил, что покупал там колбасу», — сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на Центральный суд Новосибирска.

Напомним, что о задержании 71-летнего предпринимателя стало известно в марте 2022 года. В отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Речь о двух эпизодах — предполагаемое хищение более 14 млн рублей в ходе капитального ремонта многоквартирного дома в Железнодорожном районе в 2018 году и завышенная стоимость строительства детсада-яслей в рамках нац­проекта «Демография». Григорьев был помещён под домашний арест. Его перемещения отслеживали через браслет сотрудники уголовно-исполнительной инспекции. Ранее он согласовал посещение больницы 14 сентября, но, как установлено, существенно отклонился от разрешенного маршрута. Правоохранители предполагают, что Григорьев мог посещать один из объектов, который строит его фирма. Сам же обвиняемый уверяет, что отклонился от маршрута, чтобы купить колбасу.