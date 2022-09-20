Пекин, 20 сентября, 2022, 06:15 — ИА Регнум. Китай опубликовал план действий по дальнейшему продвижению экологической политики и восстановлению бассейна реки Янцзы, сообщает 19 сентября агентство Синьхуа.

Река Янцзы

К концу 2025 года общее качество воды в бассейне должно оставаться стабильным, а качество воды основного потока должно оставаться на уровне II класса в пятиуровневой системе качества воды страны, согласно плану действий, совместно изданному 17 государственными органами. В плане действий также поставлена цель постоянного повышения безопасности питьевой воды, эффективного гарантирования экологического водопользования важных рек и озер и значительного повышения качества водной экологии бассейна к концу 2025 года.

Согласно плану, будут усилены меры в различных областях, включая очистку городских сточных вод и отходов, предотвращение загрязнения и контроль за судами и портами, восстановление водного биоразнообразия, а также сохранение водных ресурсов и управление ими для зеленого развития, среди прочего. За последние годы Китай добился заметных успехов в улучшении экологии региона.