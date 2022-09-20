Пекин, , 06:11 — REGNUM Главное управление Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) издало постановление об улучшении структуры систем строгого управления и надзора за ведущими должностными лицами, сообщает 19 сентября агентство Синьхуа.

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Постановление направлено на совершенствование механизма отбора и назначения ведущих должностных лиц, отбора выдающихся личностей для занятия должностей и их награждения при одновременном отсеивании более посредственных должностных лиц. В основном он предлагает четкие и конкретные положения для регулирования организационных изменений на руководящих должностях, которые не подходят нынешним должностным лицам.

Главное управление также выпустило циркуляр, требующий, чтобы все населенные пункты и правительственные ведомства строго соблюдали постановление, добавив, что постановление имеет большое значение для формирования контингента компетентных ключевых должностных лиц для управления.