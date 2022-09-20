Москва, 20 сентября, 2022, 06:03 — ИА Регнум. Владельцы счетов, на которых хранятся доллары США и евро, могут лишиться доступа к своим денежным средствам из-за ответных санкций России, заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Он напомнил о документе, согласно которому организации могут блокировать доступ к таким счетам.

«Указ, который [президент России] Владимир Путин подписал 8 августа, позволяет таким кредитным организациям приостановить выполнение своих обязательств перед клиентами в иностранной валюте, если соответствующие денежные средства поступили на счет после 8 августа 2022 года», — сказал эксперт агентству «Прайм»

Также, по словам Сыроваткина, использование таких счетов ненадежно и не приносит дохода их владельцам, поскольку ставки по депозитам невысоки. Кроме того, возникают и дополнительные расходы — в случае содержания расчетных и брокерских счетов.

Аналитик полагает, что со временем быть владельцем валют недружественных стран станет еще более невыгодно из-за отчетливо взятого Россией курса на дедолларизацию и девалютизацию экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября агентство Bloomberg распространило информацию о том, что Россия может закупить юани и другие валюты стран, которые считает дружественными. Общая сумма всех сделок может быть эквивалентна $70 млрд.

12 сентября Владимир Путин в ходе совещания с правительством по экономическим вопросам заявил, что процесс дедолларизации экономики России неизбежен.