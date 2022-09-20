Нижняя Тура, Свердловская область, 20 сентября, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Свердловский облсуд 20 сентября вынесет приговор по громкому делу о сожжении человека. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

На скамье подсудимых находится 46-летний гражданин. По данным следствия, в марте 2021 года в Нижней Туре он работал водителем у своего знакомого и решил расправиться с ним. Мотивом послужила личная неприязнь.

Гражданин взял канистру с легковоспламеняющейся жидкость, облил ею дверь и крыльцо здания, в котором находился работодатель. А когда потерпевший вышел на улицу, то жидкость попала и на него. Тогда нападавший поджёг жидкость.

Мужчина получил ожоги более 80% тела и скончался в тот же день в больнице. Подсудимый не признал вину, заявив, что не имел умысла на совершение убийства.