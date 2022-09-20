Москва, 20 сентября, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Во вторник, 20 сентября, в Москве облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха до +13… +15 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Зинаида Серебрякова. Осенний парк

В ночь на 21 сентября в столице переменная облачность, по области местами небольшой дождь, температура воздуха +6… +8 °C.

Ветер юго-западный 7−12 м/с, при порывах до 15 м/с, ночью — переменных направлений 2−7 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +12… +17 °C днём. Ночью — +3… +8 °C.

В среду, 21 сентября, днём в столице ожидается +12… +14 °C, по области +11… +16 °C, облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный, атмосферное давление 748 (+4) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается +5… +10 °C, дождь.

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