Инсайдеры: PlayStation разрабатывает версию PS5 c внешним дисководом
Вашингтон, 20 сентября, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Известный инсайдер Том Хендерсон заявил, что новая версия PlayStation 5, которая будет иметь обозначение «D», получит поддержку подключения съёмного внешнего дисковода. Об этом 20 сентября сообщает портал Insider Gaming.
Хендерсон в своей статье пишет, что, по имеющейся у него информации, в середине 2023 года PlayStation 5 претерпит «уникальные изменения», а новая версия консоли поступит в продажу в сентябре 2023-го. Источники журналиста предположили, что версия «D» придёт на замену предыдущим вариантам PS5 под обозначениями «A», «B», и «C» и сообщили, что она получит «почти идентичную» аппаратную часть. Съёмный оптический привод будет подключаться к дополнительному порту USB-C на задней панели консоли, и, как отметили инсайдеры, не испортит внешний вид PS5.
Напомним, в августе 2022 года Sony повысила рекомендованную цену на PlayStation 5 в Японии и странах Запада. Компания объяснила своё решение мировой экономической ситуацией и инфляцией.