Вашингтон, 20 сентября, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Известный инсайдер Том Хендерсон заявил, что новая версия PlayStation 5, которая будет иметь обозначение «D», получит поддержку подключения съёмного внешнего дисковода. Об этом 20 сентября сообщает портал Insider Gaming.

Иван Шилов ИА REGNUM PlayStation 5

Хендерсон в своей статье пишет, что, по имеющейся у него информации, в середине 2023 года PlayStation 5 претерпит «уникальные изменения», а новая версия консоли поступит в продажу в сентябре 2023-го. Источники журналиста предположили, что версия «D» придёт на замену предыдущим вариантам PS5 под обозначениями «A», «B», и «C» и сообщили, что она получит «почти идентичную» аппаратную часть. Съёмный оптический привод будет подключаться к дополнительному порту USB-C на задней панели консоли, и, как отметили инсайдеры, не испортит внешний вид PS5.

Напомним, в августе 2022 года Sony повысила рекомендованную цену на PlayStation 5 в Японии и странах Запада. Компания объяснила своё решение мировой экономической ситуацией и инфляцией.