Благовещенск, , 05:56 — REGNUM В Амурской области 19 сентября температура воздуха опускалась до октябрьских нормативов. Побит температурный антирекорд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в амурском гидрометцентре. 20 сентября в регионе зафиксированы первые заморозки.

Холод

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«День 19 сентября, стал самым холодным за весь период метеонаблюдений. Столбики термометров смогли подняться лишь до отметки +5 ℃. Слабый дождь сопровождали первые снежинки», — отметили синоптики.

По данным метеослужбы, несвойственная Приамурью холодная погода 19 сентября ранее фиксировалась почти 100 лет назад, но тогда было чуть теплее — самая высокая температура в этот день составляла 6,8 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области на ряде территорий прошёл снегопад. В том числе снег видели жители Благовещенска. В 2021 году первый снег пошёл 14 октября.