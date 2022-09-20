Вашингтон, 20 сентября, 2022, 05:37 — ИА Регнум. Истребители-бомбардировщики F-16 могут быть фактически переданы нацистскому киевскому режиму через два-три года после принятия Соединёнными Штатами политического решения об их поставке. Об этом со ссылкой на заявление командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера 19 сентября сообщает газета Politico.

Airwolfhound Истребитель F-16

В своём выступлении на конференции, которую организовала американская Ассоциация военно-воздушных и космических сил, Хекер отмечает, что Запад в своих планах дальнейшего оказания помощи киевскому режиму «начинает больше размышлять в долгосрочной перспективе», поскольку боевые действия на территории б. УССР, по всей видимости, «будут продолжаться годы, а не месяцы».

Издание приводит слова генерала, из которых следует, что истребители F-16 не прибыли бы в распоряжение киевского режима в течение двух-трёх лет после принятия соответствующего политического решения «в силу вопросов, связанных с подготовкой (пилотов) и логистикой».

По мнению Хекера, Киев и сейчас благодаря западным поставкам и оперативной разведывательной информации располагает всем необходимым, «чтобы выжить и сражаться» без превращения происходящего «в третью мировую войну».

Как сообщало ИА REGNUM, США и киевский режим ведут переговоры по поводу поставок Киеву многофункциональных истребителей F-16, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, а также разведывательно-ударных беспилотников (БПЛА) MQ-1C Grey Eagle.

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