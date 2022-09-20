Якутск, 20 сентября, 2022, 05:54 — ИА Регнум. В Якутии пациентка из посёлка Черский, которая пожаловалась на отсутствие физраствора в Нижнеколымской районной больнице, не нуждалась в том, чтобы ей ставили капельницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 20 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Defense.gov Капельница

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По информации ведомства, женщина находилась на плановом профилактическом лечении, которое не предусматривает проведение капельных внутривенных инъекций. В медучреждении имеется неснижаемый запас физраствора для пациентов, заверили в минздраве.

«С персоналом больницы проведена профилактическая работа по усилению разъяснительной работы с пациентами», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на портале OneClick Yakutia была размещена жалоба на то, что в посёлке Черский в Нижнеколымском районе Якутии больные в тяжёлом состоянии не могут получить необходимое лечение из-за отсутствия физраствора.