20 сентября 2022 | Время чтения 7 мин

Пять российских ГРЭС контролируются компанией "Юнипро", основной акционер которой — немецкая Uniper. Последней, в свою очередь, владеет государственная финская компания Fortum. Главой совета директоров российского юрлица — ПАО "Юнипро" является гражданин Германии. Иностранцы держат под контролем крупные энергоактивы в России?

Анастасия Степанова, , 07:34 — REGNUM Пока иностранные политиканы учат европейцев, как экономить дорожающее электричество, а разного рода фонд дер ляйены требуют сократить энергозависимость от России, финско-немецкий бизнес занял свою нишу в системно-значимом сегменте РФ. Десяток энергоактивов, в том числе пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 245,1 МВт, которые обеспечивают ресурсами промпредприятия и граждан России, контролируются компанией с бенефициарами из Германии и Финляндии. Обе страны входят в список недружественных для РФ. Более того, главой совета директоров российского юрлица является гражданин Германии, а в конце цепочки бенефициаров активов в России как вишенка на торте встают правительства Германии и Финляндии. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Олаф Шольц Иван Шилов © ИА REGNUM

Как немцы и финские власти взяли под контроль ГРЭС в России?

В ЕГРЮЛ есть такая компания, как ПАО «Юнипро». Зарегистрирована она в реестре в марте 2005 года, прописана в Югре, занимается производством электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельностью по обеспечению работоспособности электростанций. У ПАО есть следующие филиалы: Яйвинская ГРЭС в Пермском крае (обеспечивает ресурсами крупные промышленные предприятия Пермского края, а также города и населенные пункты Верхнекамья), Шатурская ГРЭС в Подмосковье (6% от общей выработки электроэнергии по г. Москве и Московской области), Смоленская ГРЭС в Смоленской области (10% электроэнергии от всех работающих в регионе электростанций), Березовская ГРЭС в Красноярском крае (11% электроэнергии от общей выработки Красноярского края и 3% в операционной зоне ОДУ Сибири), Сургутская ГРЭС-2 в Югре (крупнейший производитель электроэнергии в России, самая мощная в мире тепловая электростанция, использующая в качестве топлива газ, обеспечивает электроэнергией районы Западной Сибири и Урала: около 40% всей вырабатываемой в ХМАО-Югре электроэнергии), а также филиал «Инжиниринг» и московское представительство ПАО «Юнипро». Уставный капитал — 25 219 482 458,37 рубля.

ПАО «Юнипро» является совладельцем (50% доли) производителя электроэнергии — ООО «Э. Он коннектинг энерджис», что работает на рынке с 2012 года. В свою очередь ООО — собственник 67% доли в ООО «Ногинский тепловой центр» (владелец оставшейся части доли — «AMG INDUSTRIAL INVESTMENT CORPORATION AG» из Швейцарии). При этом в ООО «Э. Он коннектинг энерджис» 50% доли принадлежит немецкой компании «Э. ОН БИЗНЕС СОЛЮШНС ГМБХ».

Также в активе «Юнипро» — ООО «Агропромышленный парк «Сибирь» в Красноярском крае (торговля электроэнергией), «Юнипро Инжиниринг» (строительство электростанций) и «Юнипер нефтегаз». С мая 2022 года две последние числятся в процессе реорганизации в форме присоединения к ним других юридических лиц.

Директором «Юнипро» является Максим Широков, который ранее руководил ныне ликвидированными компаниями — «Э. Он Раша Пауэр» и «Э. Он Раша».

Нелишним будет напомнить, что наименование немецкой компании E. ON (если по-русски, то «Э. Он») фигурирует в связке с проектом «Северный поток». Крупнейший энергетический концерн Германии E. ON имеет долю акций (15,5%) в компании-операторе газопровода — Nord Stream AG.

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В марте 2022 года глава E. ON Леонард Бирнбаум заявлял, что выход концерна из проекта «Северный поток» не обсуждается.

Газопровод «Северный поток» Официальный сайт ПАО «Газпром»

Дело в том, что до июня 2016 года «Юнипро» носило наименование ОАО «Э. ОН Россия». По информации с сайта компании, с января 2016 года после выделения из концерна E. ON новой международной компании Uniper, ОАО «Э. ОН Россия» вошло в ее состав и было переименовано в ПАО «Юнипро». Основной акционер последнего с долей 83,73% — международный энергетический концерн Uniper (юрлицо Uniper SE с пропиской в Германии).

По данным из списка аффилированных лиц за первое полугодие 2022 года, к одной группе с «Юнипро» относятся такие иностранные и российские компании, как Fortum Deutschland SE, Fortum Participation Ltd, Fortum P&H Ireland Limited, Fortum Finance Ireland DAC, Fortum Oyj, Uniper SE, Uniper Holding GmbH, Uniper Beteiligungs GmbH, АО «Уральская теплосетевая компания», «Челябэнергоремонт», Fortum Russia B. V., Fortum 1 AB, Fortum Holding B. V., ООО «Ветропарки ФРВ», ООО «Уральская энергосбытовая компания», ООО «Управляющая компания «Ветроэнергетика», ООО «Первый Ветропарк ФРВ», ООО «Бугульчанская солнечная электростанция», ООО «Ульяновский Ветропарк», ООО «Второй Ветропарк ФРВ», ООО «Третий Ветропарк ФРВ», ООО «Четвертый Ветропарк ФРВ», ООО «Шестой Ветропарк ФРВ», ООО «Седьмой Ветропарк ФРВ», ООО «Пятнадцатый Ветропарк ФРВ», ООО «Одиннадцатый Ветропарк ФРВ», ООО «Восьмой Ветропарк ФРВ», ООО «Девятый Ветропарк ФРВ», ООО «Фортум — Новая генерация 2», Fortum Power and Heat Oy, ООО «Десятый Ветропарк ФРВ», ООО «Двенадцатый Ветропарк ФРВ», ООО «Фортум», ООО «Четырнадцатый Ветропарк ФРВ», ООО «Фортум — Новая генерация 4», ООО «Шестнадцатый Ветропарк ФРВ», ООО «Фортум — Новая генерация 3», Fortum Growth Oy, АО «Фортум Энергия Ветра».

Как следует из отчёта «Юнипро» за 2021 год, штаб-квартира концерна Uniper находится в г. Дюссельдорфе, и она является третьей по величине в Германии компанией по энергоснабжению, зарегистрированной на фондовой бирже. А совместно со своим главным акционером — концерном Fortum компания Uniper также занимает третье место в Европе по объемам безуглеродной генерации.

Няганская ГРЭС (сс) Fortum press

Fortum — финская государственная энергетическая компания. В финской материнской компании Uniper — Fortum Oyj мажоритарным владельцем является финское правительство. Генеральный директор Fortum — Маркус Раурамо. В списке лиц, которые входят в одну группу с российским ПАО «Юнипро», фигурирует Раурамо Маркус Хейкки Эрдем (Rauramo Markus Heikki Erdem).

Примечательно: в середине сентября 2022 года в иностранных СМИ появилось сообщение о планах Германии национализировать Uniper из-за энергокризиса. Из публикаций СМИ следует, что доля правительства Германии в компании может вырасти до более чем 50%. В июле 2022 года сообщалось, что после выделения господдержки правительство получит 30% акций Uniper, тем самым сократив долю Fortum.

Берёзовская ГРЭС. Входит в состав энергетической компании ПАО «Юнипро» (сс) RG72

А что дальше?

В июне 2022 года газета «Коммерсант» сообщала, что финский Fortum активно собирал заявки от покупателей на свои российские активы. Энергохолдинг официально не комментировал наличие планов о продаже. Пока всё на уровне слухов.

Между тем указом президента РФ № 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» с начала августа 2022 года был введен запрет сделок с долями западных инвесторов в энергокомпаниях. Совершить сделку раньше 31 декабря 2022 года иностранцы могут только по специальному разрешению от президента России. Также глава государства может неоднократно продлевать введенные ограничения.

Дадут ли «Фортуму» возможность продать свои российские энергоактивы, пока не сообщалось. Вероятно, во многом это будет зависеть от персоналии покупателя?