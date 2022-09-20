Белвью, США, , 05:13 — REGNUM Valve раньше времени начала принимать очередные предзаказы на Steam Deck благодаря тому, что нарастила темпы производства портативных консолей и перевыполнила план. Об этом 19 сентября компания сообщила в своём блоге на сайте Steam.

Игровая консоль Steam Deck Steam Deck

Разработчик и производитель отметил, что уже закончил отправлять сообщения всем пользователям, предзаказы которых относятся к третьему кварталу 2022 года, и уже сейчас начать принимать новые заявки и выполнять предзаказы четвёртого квартала 2022-го. Отмечается, что люди, получившие письмо с уведомлением о резервировании Steam Deck, должны произвести оплату в течение 72 часов.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Valve показала оригинальную док-станцию Steam Deck на выставке Tokyo Game Show 2022. Пока компания не назвала сроки появления устройства на рынке.

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