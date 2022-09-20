Санто-Доминго, 20 сентября, 2022, 05:03 — ИА Регнум. Обрушившийся на Доминиканскую Республику ураган «Фиона» привёл к гибели как минимум одного человека. Об этом 19 сентября сообщает местная газета El Nacional.

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По его данным, после сильных порывов ветра погиб 72-летний житель, который занимался уборкой на своём приусадебном участке. О других погибших или пострадавших на настоящий момент информации не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в Доминиканской Республике, на восточную часть которой обрушился ураган «Фиона», электроснабжения лишились не менее 11,5 тыс. жителей. Из пострадавших районов было эвакуировано до одной тысячи человек.