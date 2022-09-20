Токио, , 04:43 — REGNUM В Японии по итогам августа базовая инфляция составила 2,8%, что является максимумом за последние семь лет. Это следует из опубликованной 20 сентября статистики министерства по административным делам и коммуникациям.

Инфляция

Этот результат на 0,8% выше заявленного ранее на уровне 2% целевого показателя Банка Японии. Основной вклад в инфляцию внесли рост цен на энергоносители, продовольствие и ослабление национальной валюты. Заметное ускорение темпов роста цен наблюдается с апреля, когда базовая инфляция впервые превысила 2%. В июне этот показатель достиг 2,2%, а в июле — уже 2,4%.

С учётом роста цен на скоропортящиеся продукты, который не учитывается в Японии при расчёте базового показателя, инфляция в стране по итогам августа составила 3%.

Относительно низкий уровень потребительской инфляции в Японии, по сравнению с западными странами, объясняется тем, что корпорации берут на себя значительную часть роста оптовых цен на сырьё и топливо, который в августе составил 9%.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным, опубликованным европейским статистическим агентством Евростат, стоимость хлеба в ЕС в период с августа 2021 года по август 2022 года подскочила в среднем на 18%.

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