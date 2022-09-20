Мехико, 20 сентября, 2022, 04:38 — ИА Регнум. По меньшей мере шесть человек, в том числе мальчик 10 лет, стали жертвами дорожно-транспортного происшествия, устроенного мексиканским видеоблогером Амадо Амиром (канал Heisenwolf) в центральной части Мексики, сообщило издание Diario Edomex.

Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания После аварии

Авария произошла на шоссе в муниципалитете Атлакомулько. Сам виновник ДТП госпитализирован в тяжелом состоянии. Он превысил скорость и выехал на встречную полосу, после чего его автомобиль столкнулся с другой машиной, где находись все шесть жертв инцидента.

Прокуратура штата Мехико возбудила уголовное дело и пообещала устроить допрос Амиру после его выписки из больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая видеоблогер Николай Лебедев (Некоглай) попал в автомобильную аварию. В его автомобиль на высокой скорости врезалась другая машина, водитель которой погиб. Еще пятеро человек пострадали. Один из пострадавших был доставлен в больницу.

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