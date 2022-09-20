Вашингтон, 20 сентября, 2022, 04:25 — ИА Регнум. Глава Xbox Фил Спенсер сообщил, что Microsoft и Square Enix продолжают работу над проектом по портированию многопользовательской массовой онлайн-игры (MMO) Final Fantasy XIV на консоли Xbox. Об этом 20 сентября сообщает портал Games Radar.

Скриншот с YouTube Многопользовательская игра Final Fantasy XIV

Во время очередной беседы с журналистами руководитель игрового подразделения Microsoft сказал, что прекрасно помнит о том, что ранее компании объявили о будущем релизе игры на Xbox. «Естественно, мы еще не сдались. Это обязательство как Microsoft, так и Square Enix перед геймерами, и мы продолжим координировать наши усилия», — заявил Спенсер.

Напомним, в июне 2019 года геймдизайнер Наоки Йошида сказал, что разработчикам будет трудно портировать Final Fantasy XIV на Xbox из-за правил Microsoft, которые запрещают кроссплатформенные чаты и гильдии. В ноябре 2019-го, после того как множество игр франшизы Final Fantasy появились в каталоге сервиса Game Pass, Фил Спенсер пообещал, что и Final Fantasy XIV выйдет на консоли Microsoft.