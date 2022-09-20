Нью-Йорк, США, , 04:17 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретился с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в американском городе Нью-Йорк и обсудил с ним обострение на границе с Арменией. Об этом сообщили в пресс-службе ООН.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Стороны обменялись оценками по поводу происходящего. Глава ООН выразил надежду на то, что Ереван и Баку будут соблюдать режим прекращения огня. Гутерреш также добавил, что ООН поддерживает все усилия по деэскалации в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее встречу с Джейхуном Байрамовым, а также с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, провел госсекретарь США Энтони Блинкен. Участники мероприятия обсудили урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.

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