Нью-Йорк, США, 20 сентября 2022, 04:17 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретился с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в американском городе Нью-Йорк и обсудил с ним обострение на границе с Арменией. Об этом сообщили в пресс-службе ООН.
Стороны обменялись оценками по поводу происходящего. Глава ООН выразил надежду на то, что Ереван и Баку будут соблюдать режим прекращения огня. Гутерреш также добавил, что ООН поддерживает все усилия по деэскалации в регионе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее встречу с Джейхуном Байрамовым, а также с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, провел госсекретарь США Энтони Блинкен. Участники мероприятия обсудили урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.
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