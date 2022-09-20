Мехико, , 04:09 — REGNUM Побережью Мексики больше не угрожает удар цунами, вызванный произошедшим ранее мощным землетрясением. О снятии ранее объявленной угрозы 19 сентября объявил Национальный центр предупреждения о цунами США.

Цунами Иван Шилов © ИА REGNUM

По уточнённым данным Национальной сейсмологической службы Мексики, магнитуда землетрясения, произошедшего в штате Мичоакан у западного побережья Мексики, составила 7,7. Эпицентр подземных толчков располагался в 63 километрах к югу от Коалькомана, очаг землетрясения залегал на глубине 15 километров.

Отмечается, что на некоторых участках мексиканского побережья высота вызванных землетрясением волн достигала трёх метров.

Как сообщало ИА REGNUM, побережье Мексики после мощного землетрясения может подвергнуться удару цунами.

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