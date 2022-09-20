Вашингтон, , 04:00 — REGNUM Генеральный директор Electronic Arts (EA) Эндрю Уилсон дал понять, что его компании будет только на руку, если игры франшизы Call of Duty когда-нибудь станут эксклюзивом Xbox. Об этом 19 сентября сообщил журнал PC Gamer.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Во время недавнего мероприятия, организованного компанией Goldman Sachs, Уилсон заявил, что даже сама возможность того, что Call of Duty станет эксклюзивом Xbox, является хорошей новостью для игры серии Battlefield от EA. Он признал, что последние две игры франшизы бы не очень успешными, но отметил, что она продолжает оставаться «исключительной интеллектуальной собственностью», которая демонстрирует устойчивость.

Глава ЕА сказал, что подобные франшизы могут «переосмыслить и развить» «правильные творческие команды», к которой он относит и людей, работающих сейчас над Battlefield. Он также заявил, что в мире, где возникают вопросы о будущем Call of Duty и о её платформах, Battlefield получает «потрясающую возможность».

Напомним, ранее Sony заявила, что приобретение Microsoft компании Activision и франшизы Call of Duty «будет иметь серьезные негативные последствия для геймеров и будущего игровой индустрии». Microsoft в ответ сообщила, что не планирует делать игры серии эксклюзивом Xbox.

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