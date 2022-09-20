Боррель анонсировал создание миссии ЕС по военной помощи киевскому режиму
Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2022, 03:31 — ИА Регнум. Евросоюз в октябре может принять решение о создании специальной миссии ЕС по оказанию военной помощи нацистскому киевскому режиму. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 19 сентября заявил на брифинге по итогам встречи глав МИД Евросоюза в Нью-Йорке.
По словам Борреля, все министры иностранных дел стран ЕС решили продолжить оказание военной помощи Киеву.
Боррель подчеркнул, что планируется подготовить предложения для принятия решения по этому вопросу к встрече глав МИД Евросоюза в октябре, что «будет очень быстрой процедурой». Но необходимо это согласовать с Киевом.
Как сообщало ИА REGNUM, по мнению главы евродипломатии Жозепа Борреля, условия для прекращения конфликта на территории б. УССР должен определять киевский режим.