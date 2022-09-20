Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2022, 03:31 — ИА Регнум. Евросоюз в октябре может принять решение о создании специальной миссии ЕС по оказанию военной помощи нацистскому киевскому режиму. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 19 сентября заявил на брифинге по итогам встречи глав МИД Евросоюза в Нью-Йорке.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

По словам Борреля, все министры иностранных дел стран ЕС решили продолжить оказание военной помощи Киеву.

Жозеп Боррель «Мы продолжим использовать механизм ЕС по финансированию поставок вооружений успешно и эффективно… Мы также продолжили обсуждение предложения по развёртыванию миссии ЕС по военной помощи [киевскому режиму]. Эта работа идёт, надеемся, что скоро увидим конкретный результат».

Боррель подчеркнул, что планируется подготовить предложения для принятия решения по этому вопросу к встрече глав МИД Евросоюза в октябре, что «будет очень быстрой процедурой». Но необходимо это согласовать с Киевом.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению главы евродипломатии Жозепа Борреля, условия для прекращения конфликта на территории б. УССР должен определять киевский режим.