Казань, , 03:30 — REGNUM Арбитраж Татарии отказал лопнувшему в 2017 году «ИнтехБанку» во взыскании почти 450 млн рублей и обращении взыскания на три здания и два участка в Казани. Объекты выступали залогом по кредитным договорам. Решение может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Интехбанк

В основе дела лежали кредитные договоры, заключенные в 2011–2013 годы с ООО «Вир», работающем в сфере недвижимости. В деле фигурировала целая цепочка договоров переуступки прав, отмены залога и поручительства.

«Полагая, что указанные выше сделки имеют признаки недействительности, предусмотренные ст. ст. 61.2, 61.3 Закона о банкротстве, конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с соответствующим заявлением», — отмечается в материалах суда.

В конечном итоге после череды судебных дел было восстановлено право требования долга банком с заёмщика и договор залога. Банк направил компании-ответчику досудебную претензию, потребовав вернуть долг, но из-за отсутствия ответа вынужден был обратиться в суд.

В суде ответчику удалось доказать, что он исполнил обязательства по кредитным договорам в пользу третьего лица.

Напомним, банк остался без лицензии весной 2017 года. Он был аффилирован с другим банкротом — «Татфондбанком».