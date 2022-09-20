Нарва, Эстония, , 03:23 — REGNUM Власти Эстонии по итогам первого дня запрета на въезд по шенгенским визам не дали въехать в республику 10 российским гражданам, заявила изданию Postimees начальник смены пограничного пункта эстонского города Нарва Яаника Карп.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее словам, среди причин отказа были как введенный запрет, так и «другие обстоятельства». Карп считает, что число желающих пересечь границу двух стран будет большим, несмотря на появившиеся ограничения.

Представитель пограничного пункта добавила, что до вступления в силу ограничений три пограничных эстонских пункта за сутки пересекало около 300 российских граждан. С 00:00 местного времени 19 сентября Эстония, Литва, Латвия и Польша ограничили для граждан России, которые имеют шенгенские визы, въезд на свои территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что проживающие в Эстонии граждане России и Белоруссии, у которых есть огнестрельное оружие, могут представлять опасность, в связи с чем их следует разоружить.