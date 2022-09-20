Ирвайн, США, , 03:21 — REGNUM Blizzard назвала дату начала закрытого бета-тестирования игры Diablo IV и требования к его участникам. Публикацию компания разместила 19 сентября в своём блоге.

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Тесты начнутся 18 ноября 2022 года. Разработчик отметил, что приглашения к участию получат только те геймеры, которые имеют опыт преодоления сложностей повторного прохождения игры на высоких уровнях.

«Мы будем использовать игровые данные, чтобы пригласить ограниченное количество игроков в Diablo, которые недавно провели значительное количество времени, играя в эндгеймовые (эндгейм-контент — контент, открывающийся после прохождения основной кампании — ИА REGNUM) игры Diablo II: Resurrected и Diablo III», — заявила Blizzard. Компания добавила, что публичные бета-тесты начнутся в 2023 году.

Для справки: если геймеры хотят узнать, пригласили ли их к участию в тестировании, им нужно включить опцию «Новости и специальные предложения» в учётной записи на платформе Battle.net. Тогда они, возможно, получат соответствующее письмо. Ожидается, что полноценный релиз Diablo IV состоится в 2023 году.

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