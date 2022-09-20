Анадырь, 20 сентября, 2022, 03:13 — ИА Регнум. На Чукотке для нужд администрации планируют приобрести здание-новострой в селе Нешкан. Соответствующий тендер с начальной ценой 339,3 млн рублей уже объявлен. Итоги планируется подвести 4 октября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

Аванс по контракту составит 27,4%. Победитель должен будет исполнить контракт за 410 календарных дней — до 1 декабря 2023 года. Оплачивать сделку будут средствами бюджета Чукотского муниципального района. Заказчик — управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования района.

Как следует из документации, функциональное зонирование объекта должно ориентировочно соответствовать схеме, которая приложена к документам. Речь идёт о строительстве нового нежилого здания.

«Объект должен соответствовать заполняемости не менее 145 человек», — уточняется в документации.