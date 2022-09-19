Красноярск, 20 сентября, 2022, 02:59 — ИА Регнум. Во вторник, 20 сентября, в Красноярске облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, температура воздуха +13… +15 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин ИА REGNUM Красноярск. Сентябрьское солнце

В 6:40 на Театральной площади было +10 °C.

Ночью с 20 на 21 сентября ожидается до +5… +10 °C, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь.

Скорость северо-западного ветра 3−8 м/с, при порывах до 14 м/с. Давление — 738 (-3) мм рт. ст.

В среду, 21 сентября, в Красноярске до +11… +14 °C, облачно, без осадков. Ночью — до +8… +12 °C.

В четверг, 22 сентября, в Красноярске ожидается до +18… +22 °C днём и до +11… +15 °C ночью. Облачно, ночью небольшой кратковременный дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 20 сентября на юге Таймырского муниципального района (МР) местами ожидается северный ветер при порывах до 15-20 м/с. В центральных районах Красноярского края, в Туруханском районе, в Эвенкийском МР, в Туве северо-западный ветер при порывах до 15-18 м/с.

В центральных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса. В Туве местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.

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