Москва, , 02:50 — REGNUM На два месяца отложили рассмотрение крупного иска к одному из старейших судостроителей России — АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла», который ранее заявил о тяжёлом финансовом положении. Иск Минобороны России к «Пелле» на сумму почти 2 млрд рублей арбитраж Москвы рассмотрит 23 ноября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Заседание должно было состояться 19 сентября 2022 года, но пока по не известным причинам его отложили. Дело слушает судья Еремина. В споре, начатом в июле 2022 года, речь идёт «о взыскании неустойки в размере 1 923 976 835,61 рубля».

Напомним, ранее в ходе другого судебного заседания представители завода «Пелла», который выступал ответчиком, заговорили о финансовых проблемах. Удовлетворение иска министерства может их усугубить. Помимо этого, есть также пока не принятый крупный иск компании «Мурмансельдь 2» на сумму почти 824 млн рублей.

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