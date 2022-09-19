Москва, 20 сентября, 2022, 02:50 — ИА Регнум. На два месяца отложили рассмотрение крупного иска к одному из старейших судостроителей России — АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла», который ранее заявил о тяжёлом финансовом положении. Иск Минобороны России к «Пелле» на сумму почти 2 млрд рублей арбитраж Москвы рассмотрит 23 ноября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Заседание должно было состояться 19 сентября 2022 года, но пока по неизвестным причинам его отложили. Дело слушает судья Еремина. В споре, начатом в июле 2022 года, речь идёт «о взыскании неустойки в размере 1 923 976 835,61 рубля».

Напомним, ранее в ходе другого судебного заседания представители завода «Пелла», который выступал ответчиком, заговорили о финансовых проблемах. Удовлетворение иска министерства может их усугубить. Помимо этого, есть также пока не принятый крупный иск компании «Мурмансельдь 2» на сумму почти 824 млн рублей.

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