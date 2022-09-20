Лондон, , 02:40 — REGNUM Примерно 100 тысяч человек посетили британский город Виндзор в день похорон королевы Великобритании Елизаветы II 19 сентября, сообщило в своем микроблоге управление городской полиции.

Флаг Великобритании (сс) RGY23

Для обеспечения безопасности в ходе мероприятия было привлечено две тысячи местных полицейских, а также 28 бригад правоохранительных органов из других регионов страны. Церемонию также посетили более 500 лидеров, политиков и общественных деятелей из приблизительно 200 стран и территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября прибывший похороны Елизаветы II президент США Джо Байден засмеялся в ходе церемонии прощания с монаршей особой.

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