Санто-Доминго, 20 сентября, 2022, 02:26 — ИА Регнум. В Доминиканской Республике, на восточную часть которой обрушился ураган «Фиона», электроснабжения лишились не менее 11,5 тыс. жителей. Об этом 19 сентября сообщает агентство Prensa Latina.

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По его данным, из 32 регионов страны высший уровень опасности — красный объявлен в 16 регионах, в которых эвакуировано около 800 жителей. Скорость ветра в пределах урагана при порывах достигает около 40 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, более миллиона человек остались без электричества из-за урагана «Фиона», обрушившегося на Пуэрто-Рико днём 18 сентября.