Вашингтон, , 02:19 — REGNUM Разработчики видеоигр поддержали коллег из компании Rockstar Games, которые столкнулись с ситуацией кражи исходного кода будущей игры GTA VI. Об этом 19 сентября сообщил журнал PC Gamer.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Пост на известном форуме Resetera, посвящённый произошедшему, на момент публикации этой новости набрал уже более 460 тыс. просмотров и 4 тыс. комментариев. Свою поддержку Rockstar выразили такие известные фигуры, как глава студии Naughty Dog Нил Дракман, разработчики Cyberpunk 2077 Патрик Миллс и Павел Саско, юрист Bungie Дон Макгоуэн, инди-разработчик Рами Исмаил и другие.

Напомним, ранее неизвестный хакер выложил в Сеть исходный код GTA VI. Он также опубликовал видеоролики, в которых показан геймплей (игровой процесс) альфа-версии игры за двух персонажей. Как ранее сообщило ИА REGNUM, свою поддержку Rockstar Games также выразил известный журналист и инсайдер Джейсон Шрайер. Он назвал произошедшее «настоящим кошмаром» и отметил, что это «одна из крупнейших утечек в истории видеоигр».

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