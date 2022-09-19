Вашингтон, 20 сентября, 2022, 02:19 — ИА Регнум. Разработчики видеоигр поддержали коллег из компании Rockstar Games, которые столкнулись с ситуацией кражи исходного кода будущей игры GTA VI. Об этом 19 сентября сообщил журнал PC Gamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Пост на известном форуме Resetera, посвящённый произошедшему, на момент публикации этой новости набрал уже более 460 тыс. просмотров и 4 тыс. комментариев. Свою поддержку Rockstar выразили такие известные фигуры, как глава студии Naughty Dog Нил Дракман, разработчики Cyberpunk 2077 Патрик Миллс и Павел Саско, юрист Bungie Дон Макгоуэн, инди-разработчик Рами Исмаил и другие.

Напомним, ранее неизвестный хакер выложил в Сеть исходный код GTA VI. Он также опубликовал видеоролики, в которых показан геймплей (игровой процесс) альфа-версии игры за двух персонажей. Как ранее сообщило ИА REGNUM, свою поддержку Rockstar Games также выразил известный журналист и инсайдер Джейсон Шрайер. Он назвал произошедшее «настоящим кошмаром» и отметил, что это «одна из крупнейших утечек в истории видеоигр».