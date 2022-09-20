Минск, , 18:52 — REGNUM Первым заместителем управляющего делами президента Белоруссии назначен Дмитрий Рыбко. Соответствующий указ был подписан Александром Лукашенко 19 сентября.

Александр Лукашенко President.gov.by

Занимавший эту должность почти десять лет Николай Селиванов освобожден от нее из-за перехода на другую работу, сообщила пресс-служба белорусского лидера, не уточнив, на какую именно работу перешëл чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был назначен новый заместитель управделами белорусского президента — им стал бывший помощник президента по Гомельской области Николай Рогащук.