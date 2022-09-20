Минск, 20 сентября 2022, 18:52 — REGNUM Первым заместителем управляющего делами президента Белоруссии назначен Дмитрий Рыбко. Соответствующий указ был подписан Александром Лукашенко 19 сентября.
Занимавший эту должность почти десять лет Николай Селиванов освобожден от нее из-за перехода на другую работу, сообщила пресс-служба белорусского лидера, не уточнив, на какую именно работу перешëл чиновник.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее был назначен новый заместитель управделами белорусского президента — им стал бывший помощник президента по Гомельской области Николай Рогащук.