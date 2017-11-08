Минск, 20 сентября, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Первым заместителем управляющего делами президента Белоруссии назначенДмитрий Рыбко. Соответствующий указ был подписанАлександром Лукашенко 19 сентября.

President.gov.by Александр Лукашенко

Занимавший эту должность почти десять летНиколай Селиванов освобожден от нее из-за перехода на другую работу, сообщила пресс-служба белорусского лидера, не уточнив, на какую именно работу перешëл чиновник.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее был назначен новый заместитель управделами белорусского президента — им стал бывший помощник президента по Гомельской областиНиколай Рогащук.