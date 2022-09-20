Минск, , 16:40 — REGNUM Россия подарит Белоруссии копии документов, посвященных разделу территории Речи Посполитой. Об этом заявил 19 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаëт ТАСС.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Москва пообещала передать белорусской стороне копии русско-прусской и русско-австрийской конвенции о первом разделе Польши, Варшавского чрезвычайного мирного договора о присоединении к России некоторых земель, записок члена коллегии иностранных дел Александра Андреевича Безбородко по польским делам в адрес Екатерины II с еë собственноручной резолюцией.

«Мы подготовили муляжи этих уникальных материалов и передадим их в дар белорусским друзьям», — сказал Лавров.

Напомним, Речь Посполитая — государство, возникшее в результате объединения Королевства Польского и Великого княжества Литовского в 1569 году и ликвидированное в 1795 году с разделом его земель между Российской империей, Пруссией и Австрией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в последнее время несколько раз называл период нахождения Белой Руси в составе Речи Посполитой польской оккупацией.