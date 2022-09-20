Минск, 20 сентября, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Россия подарит Белоруссии копии документов, посвященных разделу территории Речи Посполитой. Об этом заявил 19 сентября министр иностранных дел РоссииСергей Лавров, передаëт ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

Москва пообещала передать белорусской стороне копии русско-прусской и русско-австрийской конвенции о первом разделе Польши, Варшавского чрезвычайного мирного договора о присоединении к России некоторых земель, записок члена коллегии иностранных дел Александра Андреевича Безбородко по польским делам в адрес Екатерины II с еë собственноручной резолюцией.

«Мы подготовили муляжи этих уникальных материалов и передадим их в дар белорусским друзьям», — сказал Лавров.

Напомним, Речь Посполитая — государство, возникшее в результате объединения Королевства Польского и Великого княжества Литовского в 1569 году и ликвидированное в 1795 году с разделом его земель между Российской империей, Пруссией и Австрией. Президент БелоруссииАлександр Лукашенко в последнее время несколько раз называл период нахождения Белой Руси в составе Речи Посполитой польской оккупацией.