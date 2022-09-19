Вашингтон, 20 сентября, 2022, 01:54 — ИА Регнум. Из всех стран Латинской Америки, с которыми взаимодействует Россия, больше всего беспокоит Соединённые Штаты сотрудничество Москвы с Никарагуа, а не с Кубой или Венесуэлой. Об этом старший директор по делам Западного полушария в Совете национальной безопасности (СНБ) администрации США Хуан Гонсалес 19 сентября заявил на семинаре в вашингтонском Институте мира.

Mil.ru Флаги России и Никарагуа

«Откровенно говоря, меня в данный момент беспокоят больше Россия и Никарагуа, а не Венесуэла и Куба» . Хуан Гонсалес

По его словам, в отношениях с Россией и Куба, и Венесуэла знают, что существуют границы, которые пересекать не стоит. Например, превращение их стран в базы для ракетных шахт России «подрывало бы их экономические интересы».

Совсем по-другому, по мнению Гонсалеса, обстоят дела в отношении к США в Никарагуа, чьё взаимодействие с Россией вызывает у него тревогу.

Хуан Гонсалес «В случае с Никарагуа перчатки сброшены».

При этом Гонсалес подчеркнул, что Россия в настоящий момент не обладает возможностями и ресурсами для развития в Латинской Америке «глубоких отношений» в военной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, помощник американского госсекретаря по делам Западного полушария Брайан Николс заявил, что власти США собираются «крайне внимательно» наблюдать за «влиянием» России в Венесуэле и Никарагуа.

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