Минск, , 16:36 — REGNUM Пограничная охрана Польши в очередной раз обвинила белорусских коллег в содействии незаконному пересечению границы мигрантами. Об этом ведомство заявило в официальном аккаунте в твиттере.

Граница Польши и Белоруссии Beentree

В твиттере польской службы опубликовано видео, на котором видно, как трое мигрантов переходят границу в присутствии двух мужчин в камуфляжной форме. Все происходит около белорусского пограничного столба.

«Белорусские службы продолжают организовывать незаконное пересечение границы. Они подвозят мигрантов к границе, указывают места ее пересечения, инструктируют, помогают преодолевать естественные препятствия, такие как поймы или болота», — так комментирует видео польская пограничная охрана.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с прошлогодним миграционным кризисом Польша выстроила заграждение на границе с Белоруссией, однако оно не спасает от проникновения в страну нелегальных мигрантов из Азии и Африки.