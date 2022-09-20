Мехико, , 01:51 — REGNUM Приблизительно 1,2 млн домохозяйств остались без электроэнергии в пяти мексиканских штатах после землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего на западе страны. Об этом сообщила на своем сайте Федеральная комиссия по электроэнергии Мексики.

Света нет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Больше всего пострадали столица страна Мехико и одноименный штат, в которых без света остались в совокупности не менее 900 тысяч домохозяйств. Кроме того, электроэнергии нет у 145 тысяч потребителей в штате Колима, а также у 106 тысяч домохозяйств в штате Мичоакане и 72 тысяч — в Халиско.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября в штате Мичоакан зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,7. В результате погиб один человек. Он лишился жизни при обрушении части торгового центра в штате Колима. Национальный центр предупреждения о цунами США объявил, что на побережье Мексики может обрушиться цунами с высотой волн на три метра больше обычного уровня.

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