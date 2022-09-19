Мехико, 20 сентября, 2022, 01:51 — ИА Регнум. Приблизительно 1,2 млн домохозяйств остались без электроэнергии в пяти мексиканских штатах после землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего на западе страны. Об этом сообщила на своем сайте Федеральная комиссия по электроэнергии Мексики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Света нет

Больше всего пострадали столица страны Мехико и одноименный штат, в которых без света остались в совокупности не менее 900 тысяч домохозяйств. Кроме того, электроэнергии нет у 145 тысяч потребителей в штате Колима, а также у 106 тысяч домохозяйств в штате Мичоакане и у 72 тысяч — в Халиско.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября в штате Мичоакан зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,7. В результате погиб один человек. Он лишился жизни при обрушении части торгового центра в штате Колима. Национальный центр предупреждения о цунами США объявил, что на побережье Мексики может обрушиться цунами с высотой волн на три метра больше обычного уровня.