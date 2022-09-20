Улан-Батор, 20 сентября 2022, 01:36 — REGNUM Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух с 19 по 24 сентября совершает рабочий визит в Нью-Йорк, принимая участие в 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщила Администрация президента Монголии.

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух
(сс) U.S. Department of State

Сессия, которая началась 13 сентября, проходит под лозунгом «Переломный момент: трансформационные решения для взаимосвязанных вызовов». Президент Ухнаагийн Хурэлсух участвует в дебатах, а также намерен выступить с речью о позиции Монголии по вопросам актуальных международных проблем.

Ухнаагийн Хурэлсух должен встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и рядом глав государств.

До визита в Нью-Йорк глава Монголии участвовал в саммите ШОС в Самарканде. В рамках саммита Ухнаагийн Хурэлсух встретился с президентом России Владимиром Путиным.